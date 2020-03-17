В Азербайджане установлено еще 6 случаев заражения коронавирусом - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у шести человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

Согласно информации, помещенные в больницы особого режима под врачебное наблюдение пациенты чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

«В настоящее время в больницах особого режима под врачебным наблюдением в Азербайджане находятся 27 пациентов с коронавирусом. Соответствующие меры по их лечению продолжаются. Учитывая, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и высокие темпы ее распространения, призываем граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров», - сказали в Штабе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)