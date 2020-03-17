В Азербайджане розданы подарки лицам, находящимся на карантине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Лицам, находящимся на карантине в Масаллинской районной центральной больнице, были вручены праздничные подарки.

Как передает Trend, сотрудники больницы, одетые в специальную одежду, вошли в карантинную комнату c праздничным подносом и поздравили лиц, находящихся в карантине, с праздником.

Отметим, что Оперативным штабом принято решение на месяц отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 часов на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции.

В правилах мероприятия отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабмине, продолжительный инкубационный период вируса, скорость распространения и отсутствие вакцины заставляют предпринимать более серьезные меры.

Trend представляет читателям данные видеокадры: