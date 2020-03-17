Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты, обучающиеся в Италии, поблагодарили руководство Азербайджана за организацию чартерных авиарейсов для эвакуации на родину, сообщает Trend.

Студенты, собравшиеся в аэропорту Рима перед эвакуацией, выразили свою признательность за созданные условия.

Отметим, что эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в различных городах Италии, продолжается.

По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.