Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты, обучающиеся в Италии, поблагодарили руководство Азербайджана за организацию чартерных авиарейсов для эвакуации на родину, сообщает Trend.
Студенты, собравшиеся в аэропорту Рима перед эвакуацией, выразили свою признательность за созданные условия.
Отметим, что эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в различных городах Италии, продолжается.
По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.
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Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии (ВИДЕО)
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