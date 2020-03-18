AZAL выполнил еще два чартерных рейса для возвращения граждан Азербайджана на родину
БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана в ночь на 18 марта выполнил еще два чартерных рейса для возвращения граждан Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на страницу авиакомпании в фейсбуке.
Рейсом Стамбул-Баку авиакомпанией AZAL были доставлены на родину 230 пассажиров, рейсом Рим-Баку - 161 пассажир.
Напомним, что ранее были выполнены еще четыре чартерных рейса, которыми из Турции были привезены 868 граждан Азербайджана.
Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на родину.
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