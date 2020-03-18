В Азербайджане выписаны еще 4 вылечившихся от коронавируса – Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вылечились от коронавируса и выписаны еще 4 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В настоящее время 23 больных с активным коронавирусом продолжают получать соответствующее лечение в больницах особого режима.

Учитывая объявление ВОЗ коронавирусной инфекции глобальной пандемией, и скорость широкого распространения вируса, власти призывают граждан соблюдать рекомендации и требования ВОЗ и Оперативного штаба при Кабмине.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)