В Азербайджане выписаны еще 4 вылечившихся от коронавируса – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вылечились от коронавируса и выписаны еще 4 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В настоящее время 23 больных с активным коронавирусом продолжают получать соответствующее лечение в больницах особого режима.
Учитывая объявление ВОЗ коронавирусной инфекции глобальной пандемией, и скорость широкого распространения вируса, власти призывают граждан соблюдать рекомендации и требования ВОЗ и Оперативного штаба при Кабмине.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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