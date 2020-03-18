Erangel Production проведет Чемпионат Азербайджана по игре PUBG Mobile (ФOTO/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - ООО Erangel Production учреждено в августе 2019 года для проведения в Азербайджане различных мероприятий по высоким технологиям (hi-tech).

Об этом в среду сказал Trend руководитель компании Заур Оруджов.

По его словам, под мероприятиями в сфере hi-tech подразумеваются различные киберспортивные игры, поощрение в Азербайджане робототехники, деятельности по разработке игр, инновационных идей и пропаганда вышеперечисленных среди молодежи.

"Наша основная цель заключается в выявлении молодых талантов, создании им условий для более эффективного времяпрепровождения, расширении их мировоззрения, создании команд, которые в будущем смогут на самом высоком уровне участвовать в соревнованиях по киберспорту и робототехнике, тем самым продвигая Азербайджан на мировой hi-tech арене", - сказал Оруджов.

Он отметил, что для реализации запланированных проектов компания разделена на два сегмента - Erangel Events и Erangel Gaming. По словам главы компании, учитывая глобальные тенденции, на предварительном этапе Erangel Events планирует организовать масштабный чемпионат Азербайджана по наиболее полюбившейся местной молодежи игре - Player Unknown’s Battle Ground, то есть PUBG Mobile, а затем и чемпионат мира.

"С этой целью подписан контракт и налажено сотрудничество со всемирно известной компанией-организатором киберспортивных мероприятий StarLadder Limited. В качестве гостей приглашены певцы мирового уровня. Квалификационный раунд чемпионата будет проведен в Бакинском дворце спорта с участием 1500 игроков, а финальный раунд - в Crystal Hall с участием 64 игроков. Для зрителей будут организованы различные развлекательные зоны. Команда-победитель получит 20 тысяч манатов. Такой формат применяется в Азербайджане впервые. На втором этапе планируется проведение чемпионата мира в том же формате", - подчеркнул Заур Оруджов.

Он сказал, что эти мероприятия сделают значимый вклад в развитие туризма в Азербайджане. Так как чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на таких популярных игровых порталах как Twitch и Youtube Gaming, а туристический потенциал страны будет продвигаться посредством промо-роликов перед многомиллионной аудиторией.

"Кабинет министров, министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также молодежи и спорта, Госагентство по туризму Азербайджана поддержали проведение этого мероприятия в стране, оценив его важность. Проект планируется реализовать в августе или сентябре", - сказал Оруджов.

По словам главы компании, другим проектом Erangel Events является BattleBots - Битва роботов. В рамках соревнования роботы, спроектированные инженерами, борются друг против друга на специальной арене и демонстрируют свою силу. Оруджов отметил, что в настоящее время эти битвы организуются в различных штатах США и транслируются на всемирно известном канале Discovery.

"В рамках визита в Калифорнию в конце февраля 2020 года я встретился с руководителями проекта BattleBots в Сан-Франциско. В ходе встречи было достигнуто соглашение о проведении данного соревнования впервые за пределами США - в Азербайджане", - уточнил Оруджов.

Он также рассказал о втором сегменте компании - Erangel Gaming. Глава компании отметил, что, согласно отчетам аналитического портала NewZoo, оборот мирового рынка игр в 2019 году составил 152 миллиарда долларов, и эта цифра ежегодно растет в среднем на 9 процентов.

"В данной сфере основная доля приходится на консольные игры, на втором месте - мобильные. Учитывая такую тенденцию, свой потенциал и силу мы намерены направить на становление одним из сильнейших игроков данного рынка в регионе. Для этого у нас есть большие планы и идеи, которые мы уже начали реализовывать", - сказал Оруджов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)