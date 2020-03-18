В праздничные дни не ходите в гости и перенесите поездки - Язгюль Абдиева (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Учитывая серьезность угрозы коронавируса и активные упреждающие меры в Азербайджане, гражданам настоятельно рекомендуется, по возможности, не посещать общественные места, и оставаться дома, об этом сказала в среду Trend председатель Общественного объединения "Защита здоровья" Язгюль Абдиева.

"В праздничные дни не ходите в гости, и перенесите поездки", - отметила она.

Абдиева советует населению Азербайджана, по возможности, ограничить использование общественного транспорта, близкие расстояния преодолевать пешком, серьезно соблюдать гигиенические правила, садясь в автобусы и метро: "Потому что рядом может быть носитель вируса. Маски надевайте так, чтобы они плотно прилегали к лицу, не используйте их повторно. Не дотрагивайтесь до лица и глаз грязными руками! Правильно мойте руки с мылом, носовую и ротовую полость полощите малосоленой теплой водой. Постоянно носите при себе антисептические средства, маску, влажные и сухие салфетки. Не забывайте, что коронавирус может оставаться на одежде 12 часов, на металлической поверхности - 12-24 часа. К примеру, люди прикасаются к металлическим поверхностям в автобусах, метро и лифтах. Пользуясь лифтом, нажимайте кнопки салфеткой, либо в перчатках, и не используйте их повторно. Обязательно пользуйтесь медицинскими масками".