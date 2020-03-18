Мехрибан Алиева: “Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь.”

БАКУ/Trend/ - Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь

Как передает Trend, об этом говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В обращении говорится: "Мир оказался лицом к лицу с глобальным вызовом. Еще год назад большинство из нас наивно полагало, что эпоха пандемий, неизвестных доселе опасных заболеваний, уносящих человеческие жизни, осталась в прошлом. Что современный уровень развития бионауки, медицины, фармацевтики, технологий, а также уровень коллективного интеллекта человечества застраховали нас от определенных «сюрпризов». Действительность оказалось иной. Пресловутый «Черный лебедь» Нассима Талеба во всю правит балом. Автор пишет в своей знаменитой книге: «Все хотят уберечь себя от опасности. Один из способов – оценить риски и управлять ими… Неважно, насколько сильно мы стараемся. Точно предвидеть какой-либо риск невозможно».

Информации о том, что же такое «COVID 19» сегодня предостаточно. Новый вирус и все последствия инфицирования им – основной мировой информационный тренд в режиме реального времени. Парадоксально, но несмотря на обилие информации сегодня вопросов больше, чем ответов.

Официальная статистика ВОЗ гласит: число заразившихся во всем мире составляет 198 737 человек, умерших – 7989, выздоровевших – 82 779. Эпидемия объявлена пандемией и поразила 167 стран.

Неоспоримый вывод – к такому риску мир оказался не готов. Даже самые развитые государства с многомиллиардными бюджетами в сфере здравоохранения, с колоссальным научно-интеллектуальным потенциалом, владеющими всеми передовыми технологиями, не смогли противостоять распространению эпидемии.

Предпринимаются беспрецедентные меры, закрываются границы, изолируются государства.

Верю и надеюсь, что общие усилия обязательно принесут плоды. Человечество одолеет этот вызов, справится и станет сильнее. Также хочу верить, что мы задумаемся и попытаемся переосмыслить простые истины. Мы разные, но дом у нас один, общий. Не бывает чужой беды. Боль и страдания не имеют границ.

Иммунитет к вирусу появится с созданием вакцины. Иммунитет к равнодушию каждый должен культивировать в себе сам.

Дорогие соотечественники!

В нашей стране все силы брошены на предотвращение худших сценариев развития событий. Мобилизованы и консолидированы все государственные структуры. С первых дней мы тесно сотрудничаем с ВОЗ и очень серьезно относимся к рекомендациям этой организации.

Стремительное распространение эпидемии, переход ее в пандемию усложняют выработку единой стратегии и тактики борьбы с этим заболеванием. Исследования вируса и болезни ведутся параллельно с борьбой с ними. Поэтому многие рекомендации носят ситуативный характер, меняются по мере расширения базы данных. Одно очевидно - строгое соблюдение мер предосторожности, личная ответственность и организованность являются безусловными мерами для защиты себя и окружающих.

Выражаю благодарность ВОЗ за тесное сотрудничество с Азербайджанским государством в борьбе с эпидемией коронавируса.

Я призываю всех соотечественников проявлять гражданскую ответственность и строго следовать рекомендациям и требованиям Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Прошу всех беречь своих старших. У подавляющего большинства инфицированных людей болезнь протекает в легкой форме и завершается выздоровлением. Особому риску подвержены люди пожилого возраста, те, кто страдают хроническими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом. Мы, азербайджанцы, всегда с особой заботой и уважением относились к старшему поколению, трепетно их оберегали. Уверена, в нынешней ситуации мы будем еще внимательнее. Беспечность сегодня недопустима.

Хочу выразить особую благодарность всем тем, кто находится на передней линии борьбы с инфекцией – врачам, медицинскому персоналу, сотрудникам различных государственных структур, которые предпринимают необходимые меры для защиты здоровья и жизни граждан Азербайджана.

Дорогие друзья!

Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Пусть Всевышний поможет всем в это нелегкое время.

С молитвами о каждом и с любовью,

ваша MEHRİBAN."