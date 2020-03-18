ВОЗ обратилась с призывом «Оставайся дома, спаси жизни!»

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) распространило в соцсетях в связи с угрозой коронавируса призыв «Оставайся дома, спаси жизни!», сообщает в среду Trend.

«Оставайся дома, спаси жизни! Присоединяйтесь и вы к этой инициативе, уменьшите риск заражения коронавирусом!» - говорится в обращении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)