Временно приостанавливается движение пассажирских поездов в Азербайджане (версия 2)
(первая версия в 11:42)
БАКУ/Trend/ - Временно приостанавливается движение скоростного поезда Баку-Гянджа.
Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В ЗАО отметили, что движение поезда приостанавливается с 19.03.2020 до 29.03.2020 года.
Помимо этого, с 19 марта до 29 марта 2020 года из Баку, а в обратном направлении – с 20 марта до 30 марта 2020 года приостанавливается движение поездов, следующих по нижеуказанному маршруту:
- пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (до Бёюк-Кясик)
- пассажирский поезд Баку - Бёюк-Кясик – Баку
- пассажирский поезд Баку – Кёчарли – Балакен – Баку
- пассажирский поезд Баку – Астара – Горадиз – Баку
- электропоезд Баку – Ялама – Баку
- электропоезд Баку – Ширван – Гаджигабул – Баку.
При возврате билетов на эти поезда плата за проезд возвращается пассажирам в полном размере.
Все внутренние поезда, отправляющиеся из Баку 18 марта будут двигаться согласно обычному графику.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)