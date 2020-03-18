Временно приостанавливается движение пассажирских поездов в Азербайджане (версия 2)

(первая версия в 11:42)

БАКУ/Trend/ - Временно приостанавливается движение скоростного поезда Баку-Гянджа.

Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В ЗАО отметили, что движение поезда приостанавливается с 19.03.2020 до 29.03.2020 года.

Помимо этого, с 19 марта до 29 марта 2020 года из Баку, а в обратном направлении – с 20 марта до 30 марта 2020 года приостанавливается движение поездов, следующих по нижеуказанному маршруту:

- пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (до Бёюк-Кясик)

- пассажирский поезд Баку - Бёюк-Кясик – Баку

- пассажирский поезд Баку – Кёчарли – Балакен – Баку

- пассажирский поезд Баку – Астара – Горадиз – Баку

- электропоезд Баку – Ялама – Баку

- электропоезд Баку – Ширван – Гаджигабул – Баку.

При возврате билетов на эти поезда плата за проезд возвращается пассажирам в полном размере.

Все внутренние поезда, отправляющиеся из Баку 18 марта будут двигаться согласно обычному графику.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)