Поддержка абонентов в роуминге и бесплатные звонки на «Горячую линию» ГосАгентства обязательного медицинского страхования от Azercell

Лидер рынка мобильной связи страны ООО «Azercell Telekom», в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции (COVİD-19) объявленной со стороны Всемирной Организации Здравоохранения, проявил особое внимание своим абонентам, находящимся за пределами Азербайджана. Так, с целью обеспечения бесперебойной мобильной связи граждан, которые на данный момент находятся в странах с ограниченной транспортной связью c Азербайджаном, Azercell загрузил сумму в размере 50 АЗН на баланс каждого абонента пользующегося услугами роуминга в этих странах.

Кроме этого, начиная с 17 марта 2020 года, Azercell объявил бесплатные звонки на «Горячую линию» (1542) Государственного Агентства обязательного медицинского страхования для всех своих абонентов.

Отметим, что Телефонный Центр и Онлайн Абонентская Служба компании Azercell также работают в усиленном рабочем режиме. Компания готова оказать любую поддержку своим абонентам в роуминге по предоставлению контактных номеров соответствующих посольств и установлению связи с «Горячей линией» Государственного Агентства обязательного медицинского страхования. Напомним, что звонки в Телефонный Центр Azercell в роуминге бесплатны как для абонентов Предоплатной системы “Sim-Sim” (+994502002111), так и для пользователей Постоплатной системы (+994506565000) мобильного оператора.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в

Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".