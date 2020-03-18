В Азербайджане наказана компания за нарушения в управлении отходами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в связи с разбрасыванием мусора на территории азербайджанского филиала компании Şirvan Operating Company LTD, была на месте расследована сотрудниками министерства.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в ходе осмотра территории было установлено, что твердые отходы компании выбрасываются в неорганизованном виде, не управляются в соответствии с законодательством, сточные воды, образовавшиеся при бурении новой нефтяной скважины, сливаются на прилегающую территорию и буровой шлам не сдается в пункты приема.

По факту был составлен акт и протокол. Собранные материалы были направлены в суд для штрафования азербайджанского филиала компании в качестве юридического лица.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)