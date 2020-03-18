ВОЗ: Благодарим правительство Азербайджана за серьезные усилия в борьбе с COVİD-19 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает глубокую благодарность правительству Азербайджана за серьезные усилия в борьбе с COVİD-19 на национальном и международном уровне.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации, распространенной представительством ВОЗ в Азербайджане.

Отмечается, что мандат ВОЗ заключается в определении сфер для развития в каждой стране, в том числе и в Азербайджане, оказании поддержки усилению ответных мер против угрозы COVİD-19.

Офис ВОЗ в Азербайджане, осуществляя тесную координацию с региональным офисом и генеральным штабом, сотрудничает с правительством в таких важных направлениях, как пресечения и контроль над распространением инфекции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )