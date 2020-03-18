Минобразования Азербайджана предлагает вузам профпрограмму дистанционного обучения (версия 2)
Первая версия в 15:10
БАКУ/Trend/ - В период приостановки учебного процесса министерство образования Азербайджана предлагает вузам воспользоваться платформой Microsoft Teams для дистанционной организации учебно-образовательного процесса и освоения учащимися учебной программы, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
Платформа Microsoft Teams создает следующие возможности для вузов:
- дистанционное преподавание по видеосвязи;
- использование интерактивных инструментов для преподавательско-студенческих обсуждений;
- план-документ Syllabus, лекции и другие учебные материалы;
- размещение объемных материалов;
- планирование уроков и онлайн-лекций;
- организация групповой работы;
- использование инструментов по проведению оценки.
На платформе Microsoft Teams созданы домены для всех вузов.
Отметим, что в рамках сотрудничества минобразования и компании Microsoft ряд вузов страны - Университет ADA, Азербайджно-Французский университет (UFAZ), Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и ряд других уже подключились к этой платформе, обеспечив дистанционный учебно-образовательный процесс.
Пользование платформой для учебных заведений бесплатное.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)