Волонтеры готовы помочь в борьбе с коронавирусом в Азербайджане - председатель Объединения (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В случае необходимости отряд волонтеров готов оказать помощь в выполнении мер по борьбе с коронавирусом в стране, заявил в среду Trend председатель Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев.

Он отметил, что это долг каждого гражданина страны в такой непростой для всех период, в том числе для волонтеров, которые должны быть готовы к такого рода ответственной работе.

В целом, в нынешней ситуации, сложившейся из-за коронавируса, вне зависимости от возраста, каждый должен проявлять солидарность и следовать проводимым государством превентивным мерам.

Он отметил, что в настоящее время государство успешно осуществляет превентивные меры против инфекции.

Гулиев считает, что волонтеры могут внести свой вклад в реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусом и поддержку просветительской работы: "В этом вопросе деятельность волонтеров в основном вижу в организации просветительской работы. Они могут донести до широкой массы населения важность соблюдения санитарно-гигиенических правил по коронавирусу посредством подготовленных информационных материалов, также делясь ими в социальных сетях и прочее".

Отметим, что вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев предложил вовлечь волонтеров в мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Он сказал, что с учетом того, что глава государства объявил 2020 год "Годом волонтеров", было бы целесообразно создание специализированного отряда волонтеров в рамках тяжелой для страны ситуации. Эти волонтеры могут также обеспечить пожилым людям доставку продовольственных товаров и лекарств.

(Автор: Ильхама Исабалаева. текст: Эльдар Джанашвили)