Следует реже использовать банкоматы — Ассоциация банков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вирус COVİD-19, объявленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией, может передаваться и через контакт с поверхностью.

Как сообщили в среду Trend в Ассоциации банков Азербайджана, об этом говорится в рекомендациях структуры по снижению угрозы распространения коронавируса COVİD-19.

Согласно информации, после использования банкоматов, установленных в людных местах, следует тщательно вымыть руки с мылом, и вообще, свести к минимуму использование банкоматов.

Также учитывая возможность распространения данного вируса посредством бумажных купюр, было бы более целесообразно осуществлять безналичную оплату.

Отметим, что при покупке услуг и товаров на сумму 50 манатов и менее можно проводить операции не использую пин-код карты, то есть просто приблизив карту к РОС-терминалу без ввода кода.

В настоящее время в более чем 25 тысячах хозяйственных субъектах установлены РОС-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату.

Для минимизации использования наличных Ассоциация банков Азербайджана рекомендует оплачивать кредиты, коммунальные услуги, мобильную связь и другие услуги безналичным методом - посредством интернета или банковских приложений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)