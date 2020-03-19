Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Проект, ежегодно реализуемый по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, охватил все семьи по республике, получающие адресную социальную помощь.

В преддверии праздника Новруз представители Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения «Региональное развитие» передали семьям, получающим адресную социальную помощь во всех районах и городах республики, праздничные продуктовые наборы. Малообеспеченным семьям были переданы поздравления Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, сделав приоритетом своей деятельности социальное направление, поддерживает программы государства, направленные на социально-экономическое развитие, осуществляя различные проекты. Наряду с детьми, лишенными родительской опеки, и лицами, нуждающимися в особой заботе, Фонд уделяет постоянное внимание и малообеспеченным семьям, не забывает их в знаменательные дни, передавая им различные праздничные подарки.

(Текст: Кямаля Сеидова)