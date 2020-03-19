Полиция вернула около 500 автомобилей, намеревавшихся сегодня въехать из регионов в Баку (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня с 00:00 часов с постов полиции возвращены около 500 автомобилей, желающие въехать из регионов в Баку, сказал в четверг Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, в основном, машин было много на южном въезде в город: «На Гарадагском посту с ночи было возвращено свыше 400 автомобилей. Кроме того. На северном въезде было остановлено 40 машин, их въезд в Баку, Сумгайыит и Абшерон был остановлен, 100 автомобилей были направлены из-за того, что они выезжали в районы. Примерно 50 автомобилей, которые ехали из Шамахы, тоже были остановлены на посту и возвращены. В настоящее время выполнение решения продолжается».

Отметим, что для контроля прибывающих из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшерон в праздничные дни в трех местах установлены посты полиции. Посты установлены на 65-м километре трассы Баку-Алят-Астара, 45-м километре автодороги Баку-Губа и 26-м километре автотрассы Баку-Шамахы.

Также, в случае регистрации государственного номера автомобиля в Баку, Сумгайыте или Абшероне, такие транспортные средства останавливаются на постах с целью уточнения места прописки пассажиров. Поэтому просьба к гражданам с 19 по 29 марта не выезжать в регионы и не приезжать из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. В противном случае этим людям не будет разрешен въезд на упомянутые территории.

Напомним, что в связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, сообщили ранее Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с 00:00 часов 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе, автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Транспортным средствам и их пассажирам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призвал владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)