В Азербайджане телеуроки для профшкол начнутся с 29 марта
БАКУ/Trend/ - С 29 марта на телеканале Mədəniyyət начнутся телеуроки для школьников по профессиональным специальностям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.
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