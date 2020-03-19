В Азербайджане телеуроки для профшкол начнутся с 29 марта

Общество 19 марта 2020 11:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане телеуроки для профшкол начнутся с 29 марта

БАКУ/Trend/ - С 29 марта на телеканале Mədəniyyət начнутся телеуроки для школьников по профессиональным специальностям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США ввели санкции против пяти иранских ученых
США ввели санкции против пяти иранских ученых
США внесли в санкционный список пять иранских ученых
США внесли в санкционный список пять иранских ученых
Россия направила Ирану помощь для борьбы с коронавирусом
Россия направила Ирану помощь для борьбы с коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с компанией Cisco Общество 12:20
Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению Политика 12:20
Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов? (ВИДЕО) Общество 12:18
Microsoft Azerbaijan о росте спроса на программное обеспечение ИКТ 12:16
Toyota Center Baku о внедрении автомобилей гибридного происхождения в азербайджанский рынок Транспорт 12:14
В Австрии число зараженных коронавирусом выросло за сутки до 1843 Европа 12:11
Следовавший в Иран сухогруз сняли с мели в Астраханской области Россия 12:11
В Узбекистане увеличена сумма микрокредитов Финансы 12:05
Михаил Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса Россия 12:05
В Турции зафиксирован второй случай смерти от Covid-19 Турция 12:03
Посольство России в Туркменистане приостановило выдачу виз Туркменистан 11:57
Минэнерго Турции запретило Tahaş Tazyikli Hava Servisi участие в тендерах TPAO Турция 11:54
Армении не удастся достичь военной мощи Азербайджана - эксперты Политика 11:42
В Азербайджане телеуроки для профшкол начнутся с 29 марта Общество 11:40
Иран увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 11:38
В Азербайджане запущен информационный портал о коронавирусе Общество 11:29
SOCAR подтвердило открытие нефтегазового месторождения "Карабах" в Азербайджане Энергетика 11:26
В Казахстане зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом Казахстан 11:25
Полиция вернула около 500 автомобилей, намеревавшихся сегодня въехать из регионов в Баку Общество 11:21
Количество зараженных в Армении коронавирусом COVID-19 достигло 115 Армения 11:18
Объем загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в Каспий, превышает норму - минэкологии Общество 11:17
Умайра Тагиева: Дождливая и ветреная погода негативно влияет на развитие коронавируса Общество 11:14
Автобусные рейсы из Баку в регионы будут регулироваться – Бакинской автовокзал Общество 11:09
Турция увеличивает экспорт химпродуктов в Узбекистан Турция 11:07
В Узбекистане выявили еще пять новых случая заражения коронавирусом Узбекистан 11:04
В Лондоне закрывают 40 станций метро Европа 11:04
В Алматы отменен ряд автобусных рейсов из-за карантина Транспорт 11:03
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана прошла встреча с предпринимателями торговли и общепита Экономика 11:03
В Нигерии заявили, что увеличат добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки Другие страны 10:58
В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 40 Грузия 10:58
Турция экспортировала в Россию химпродукты почти на $70 млн Турция 10:54
Архив известного композитора передан азербайджанскому музею (ФОТО) Культура 10:52
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 10:41
AZAL доставил еще 123 гражданина Азербайджана из Европы на родину Общество 10:40
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:39
В Азербайджане временно приостановлена электронная регистрация приема в первый класс Общество 10:38
Изменения в составе руководства СК "Meqa Sığorta" Экономика 10:37
KNAUF расширяет свою деятельность в Узбекистане Строительство 10:34
В Грузии начинается производство медицинских масок Грузия 10:25
Иран начнет производить радиоактивный изотоп молибден-99 Общество 10:25
Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз (ФОТО) Общество 10:20
Новая Зеландия вводит запрет на въезд для иностранцев Другие страны 10:17
Самира Эфенди прокомментировала отмену "Евровидения" Культура 10:08
В Иране от коронавируса каждые 10 минут умирает один человек - Минздрав Общество 10:07
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:06
Резервный банк Австралии понизил учетную ставку до рекордного показателя Другие страны 10:02
Арзу Нагиев: Распоряжение Президента Азербайджана дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы Политика 10:02
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 тыс Другие страны 10:00
Правительство Австралии введет полный запрет на въезд в страну Другие страны 09:59
Последняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире Общество 09:55
Азербайджан опережает многие страны в борьбе с коронавирусом - депутат Политика 09:45
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Мексике Другие страны 09:38
Курс маната по отношению к мировым валютам на 19 марта Финансы 09:32
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев всегда рядом со своим народом, и это полностью отражается в реализуемой социальной политике Политика 09:28
Звезда «Ла-Ла Ленда» отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса В мире 09:02
В Конгрессе США выявили два случая заражения коронавирусом (Обновлено) США 08:48
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Фиджи Другие страны 08:39
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5 В мире 08:25
В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8,5 тыс. Другие страны 08:11
В Азербайджане вырос объем морских грузоперевозок Транспорт 07:56
В США число умерших из-за коронавируса достигло 150 США 07:38
General Motors, Ford и Fiat Chrysler приостановят производство до конца марта В мире 07:19
Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 100 Другие страны 07:05
Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 37 Казахстан 06:48
В Никарагуа зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа Другие страны 06:29
Госдеп: США открыты к совместной работе с Китаем по борьбе с коронавирусом США 06:04
В Ухане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:49
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 600 человек Другие страны 05:33
Джонсон объявил о закрытии школ по всей Великобритании с пятницы Европа 05:11
ЕЦБ выкупит ценные бумаги на €750 млрд для поддержки финансовой стабильности Европа 04:59
В Оксфорде разработали выявляющий COVID-19 за полчаса тест Европа 04:41
В Румынии трое заключенных погибли при пожаре из-за протеста в тюрьме Другие страны 04:25
В Мексике создают фонд объемом $7,5 млрд для борьбы с коронавирусом Другие страны 04:01
У двух сотрудников Всемирного банка обнаружен коронавирус В мире 03:24
Нефть марки Brent выросла до $26,42 (Обновлено) Энергетика 03:12
В Коста-Рике зафиксировали первую смерть заразившегося коронавирусом Другие страны 03:08
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3 Другие страны 02:49
Европейские футбольные чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров В мире 02:35
Число заразившихся коронавирусом в Черногории выросло до восьми Европа 02:13
У председателя сената Бразилии выявили коронавирус Другие страны 01:52
Скончался "самый одинокий" астронавт NASA Уорден, летавший к Луне В мире 01:38
Эрдоган: Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса Турция 01:10
Израиль объявил о закрытии границ почти для всех иностранцев Израиль 00:46
США ввели санкции против пяти иранских ученых США 00:36
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло до 191 человека Турция 00:18
Число случаев заражения коронавирусом в Германии за день выросло на 36% Европа 00:08
«Формула-1» перенесла летнюю паузу на март из-за коронавируса Спорт 18 марта 23:58
США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира США 18 марта 23:51
В Азербайджане планируется создание новых видов семян Бизнес 18 марта 23:30
Северная Македония объявила режим ЧС в связи с коронавирусом Другие страны 18 марта 23:08
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство демонстрирует новый пример социальной заботы о своих гражданах Политика 18 марта 22:43
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. В мире 18 марта 22:36
ОБСЕ приостанавливает мониторинги в регионе Политика 18 марта 22:06
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Европа 18 марта 21:28
Документальный фильм о зверствах армянских националистов (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18 марта 21:04
Швейцария заявила о приостановке на три месяца выдачи виз из-за коронавируса Европа 18 марта 20:33
В Азербайджане наказана компания за нарушения в управлении отходами (ФОТО) Общество 18 марта 20:24
В Азербайджане врачам, борющимся с коронавирусом, выплатят 3-5 месячных зарплат - Распоряжение Политика 18 марта 19:34
Следует реже использовать банкоматы — Ассоциация банков Азербайджана Общество 18 марта 19:31
Все новости