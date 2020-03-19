В Азербайджане продлевают срок проживания мигрантов

Общество 19 марта 2020 12:28 (UTC+04:00)
В Азербайджане продлевают срок проживания мигрантов

БАКУ/Trend/ - После того, как закрылись границы, в Азербайджане начался процесс рассмотрения обращений иностранцев, срок разрешения на проживание в стране которых истек.

Об этом в четверг сообщил Trend пресс-секретарь Государственной миграционной службы Эльнур Кялянтарли.

По его словам, в настоящее время в рамках данного процесса Госслужба рассматривает онлайн-обращения.

"Вот уже два дня как поступают обращения мигрантов. Эти обращения рассматриваются, и учитывается нахождение мигранта в стране без разрешения, которое будет продлено до тех пор, пока не откроются границы", - сказал Кялянтарли.

Он добавил, что будут учтены обращения всех мигрантов, срок разрешения которых истек после закрытия границ.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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