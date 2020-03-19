В Азербайджане телеуроки для профшкол начнутся с 29 марта (версия 2)

Первая версия в 11:40

БАКУ/Trend/ - С 29 марта на телеканале Mədəniyyət начнутся телеуроки для школьников по профессиональным специальностям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Телеуроки направлены на углубление теоретических и практических знаний студентов, обучающихся по ряду специальностей, а также на краткое пояснение тем.

Съемка видеуроков по специальностям «монтажные работы в промышленности», «строительство», «диагностика и ремонт автомобилей», «автоматика» уже завершена.

Планируется подготовить телеуроки по другим профспециальностям.

Программа передачи «Время урока» по профспециальностям будет скоро обнародована.

Те, кто не может посмотреть эту передачу по ТВ, может сделать это на электронных ресурсах Госагентства по профобразованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)