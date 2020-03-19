Предлагается освободить от НДС лекарства, закупаемые Азербайджаном для больных гемофилией (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Республиканская ассоциация больных гемофилией предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) лекарственные препараты, закупаемые за счет выделенных из госбюджета средств.

Об этом сообщила в четверг Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова. По ее словам, ведомство уже обратилось по этому поводу к правительству.

Гусейнова отметила, что с 2006 года в направлении лечения больных гемофилией и других заболеваний, связанных со свертываемостью крови, проделана важная работа.

«Согласно указу Президента Азербайджана № 264 от 18 июля, осуществление Программы мероприятий по гемофилии с 2006 года позволило усовершенствовать медобслуживание лиц с этим заболеванием, улучшить их обеспечение факторами свертывания и применить лечение ингибиторной формы гемофилии. Государственная программа нацелена на обеспечение нормальной жизнедеятельности, повышения продолжительности жизни больных гемофилией, снижения числа инвалидностей и летальных исходов в результате этого заболевания», - сказала Гусейнова.

По ее словам, с учетом вышесказанного предлагается освободить от налога на добавленную стоимость лекарственные препараты, закупаемые за счет выделенных из госбюджета средств.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане есть 213 тяжело больных гемофилией. У 153 из них гемофилия А, у 60 – гемофилия В.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)