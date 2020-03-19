Оперативный штаб и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместную информацию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мурадовой Ульвии Нияыз гызы (Ульвия Аловлу) сделано предупреждение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместной информации Оперативного штаба при Кабинете министров и Генеральной прокуратуры:

"Оперативный штаб при Кабинете Министров регулярно информирует общественность о ходе упреждающих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVİD-19, в том числе о проведении медобследования и контроле лиц по подозрению на предмет инфицирования. Несмотря на это, а также вопреки требованиям о необходимости верификации в пресс-службах уполномоченных структур с целью недопущения распространения ложной информации в погоне за сенсациями, некоторые СМИ и пользователи социальных сетей распространяют информацию, вводящую общественность в заблуждение и вызывающую обеспокоенность.

Таким образом, в результате расследований, проведенных в Генеральной прокуратуре Азербайджана, было установлено, что Мурадова Ульвия Нияз гызы размещала на своей странице в Facebook недостоверную информацию провокационного характера о якобы масштабном распространении коронавируса COVİD-19 на территории республики, помимо этого в своих постах она использовала выражения, бросающие тень на целенаправленные шаги государственных органов по борьбе с пандемией, вводящие общественность в заблуждение и сеющую среди людей тревогу.

В связи с вышеуказанным Мурадова Ульвия Нияз гызы была приглашена в Генеральную прокуратуру. В соответствии с требованиями закона Азербайджана «О прокуратуре» ей было сделано официальное предупреждение о том, что если она без уточнения, ради сенсации, намеренно и предвзято продолжит распространять незаконную информацию, вводящую общественность в заблуждение, сеющую среди людей панику,то в ее отношении будут приняты более серьезные меры, предусмотренные законодательством, в том числе, привлечение к уголовном ответственности.

В сложившейся во всем мире текущей ситуации от граждан и СМИ требуется проявлять максимальную ответственность и всесторонне поддерживать меры, осуществляемые государством. Подчеркивается, что в отношении СМИ, а также пользователей социальных сетей, преднамеренно распространяющих вводящую в заблуждение общественность информацию, будут приняты самые серьезные меры".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)