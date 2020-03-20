Azercell готов покрыть потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете по территории всей страны

Общество 20 марта 2020 10:10 (UTC+04:00)
Azercell готов покрыть потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете по территории всей страны

Связь оператора обеспечивается с помощью решений Nokia AirScale Radio Access и Cloud-based NetAct

Обязавшись сделать своих клиентов ближе к миру с помощью цифровых решений следующего поколения, Azercell готов покрыть потребности абонентов в высокоскоростном мобильном Интернете, которая значительно возросла в связи с текущей глобальной ситуацией.

Наряду с внедрением передовых технологических инноваций, таких как 5G, Azercell продолжает развивать сеть 4G во всех регионах страны. В период с декабря 2018 года до конца 2019-го, Azercell удалось увеличить географический охват 4G на 366%, а охват населения - на 120%. В целом, компанией было установлено 1617 новых базовых станций, 1217 из которых работают в сети 4G. Объем интернет-трафика, передаваемого через сеть Azercell, увеличился на 304%, что свидетельствует о росте потребления интернета за счет расширения сети и повышения качества связи.

Предлагая масштабную пропускную способность, минимальную задержку сигнала и лучшее подключение на мировом рынке, Nokia Air Scale Radio Access успешно достигает высоких показателей за счет использования всех технологий в одном радиодоступе. Air Scale Radio Access - это первое в отрасли коммерческое комплексное решение, которое позволит Azercell в ближайшем будущем плавно и легко перейти на 5G.

«Nokia отлично понимает потребности Каспийского телекоммуникационного рынка, и мы продолжаем лидировать в разработке полноценных комплексных решений. Мы рады предоставить наши новейшие инновации и технологии, обеспечивающие плавное развитие технологии 5G в Азербайджане», - заявил Джанкурт Угурлу, руководитель отдела по работе с клиентами Nokia в прикаспийских странах.

«Будучи выбором более 4,5 миллионов абонентов, Azercell улучшил и расширил свою сеть 4G по всей стране, чтобы предоставить всему населению равные технологические возможности и инновации посредством высокоскоростного интернета. Стоит отметить, что независимый бенчмаркинг, проведенный Европейской компанией "Systemics" в Азербайджане, подтвердил, что Azercell предоставляет услуги 4G самого высокого качества во всех регионах страны», - отметил Директор Департамента Сетевых Технологий «Azercell Telekom» Марат Гамидов. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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