В Азербайджане продолжается кампания "чистые руки" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается кампания чистые руки.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, кампанию начала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Ханрманджы и передала эстафету председателю правления Госагентства Зауру Алиеву.

Заур Алиев, в свою очередь, передал эстафету резиденту-координатору ООН в Азербайджане Гуламу Исхагзаи.

Целью кампании является информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и сосредоточение внимания на борьбе с коронавирусом.