О контрольных мероприятиях в сфере легализации неформальной занятости в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному постановлением Кабинета министров "Порядку проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости", контрольные мероприятия будут осуществлять министерства труда и социальной защиты населения, экономики, а также Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Минтруда и соцзащиты населения, координация деятельности в этой сфере поручена министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В рамках вышеуказанных мероприятий будут приняты превентивные и контрольные меры в области контроля, проведены анализы областей с высоким уровнем неформальной занятости, определены группы риска. Также будет составлен ежегодный план превентивных и контрольных мер по выявлению и предотвращению незаконной занятости по этим группам риска. В соответствии с направлениями деятельности также будут проведены мониторинги посредством единого электронно-информационного ресурса "контроль над незаконной занятостью".

Мониторинги будут организованы посредством проведения сравнительных (перекрестных) проверок в информационных системах, интегрированных в единый электронный информационный ресурс "контроль над незаконной занятостью". Если в результате мониторинга данные о занятости лица отсутствуют в реестре занятых лиц или информация, противоречит существующим данным, лицу, вовлеченному в незаконную занятость, будет направляться уведомление.

Лицо, получившее уведомление через единый электронный информационный ресурс "контроль над незаконной занятостью", должно устранить факт нарушения или несоответствия в течение срока, указанного в уведомлении и проинформировать о принятых мерах. В случае если эти факты не будут устранены, то осуществляющий контроль в области легализации незаконной занятости орган, примет меры привлечения к ответственности, предусмотренные законом.