МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО)

Общество 20 марта 2020 17:15 (UTC+04:00)
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью пресечения распространения инфекции коронавируса Оперативный штаб при Кабинете министров принимает на территории страны меры по социальной изоляции.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, с этой целью с 00:00 19 марта до 29 марта запрещен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах страны, исключая транспортные средства специального назначения, в том числе автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт. Свободный въезд и выезд в Баку будет разрешен только для транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

С этой целью, на дорогах в направлении столицы, а также Сумгайыта и Абшеронского района установлены стационарные посты полиции. Сотрудники ГУ ГДП и отдельного полка быстрого реагирования ведут круглосуточную службу на постах на 65-м километре трассы Баку-Алят-Астара, 45-м километре автодороги Баку-Губа и 26-м километре автотрассы Баку-Шамахы.

Отметим, что с целью сохранения торговых связей, обеспечения потребности в продуктах и других товарах ежедневного потребления грузоперевозки всеми транспортными средствами не ограничиваются.

Напомним, что в отношении лиц, нарушивших установленный порядок въезда и выезда, будут приняты соответствующие правовые меры.

(Текст: Турал Гараджаев)

МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Image
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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