В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц (версия 2)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц - с 29 марта по 29 апреля.
Соответствующее решение было принято Кабинетом министров страны, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Сообщается, что в целях создания условия для более серьезной самозащиты граждан, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение отправить сотрудников некоторых государственных учреждений во внеочередной отпуск с 29 марта по 29 апреля с сохранением заработной платы.
В заявлении Кабмина подчеркивается, что эта мера вызвана необходимостью предотвратить распростарнение коронавирусной инфекции. Все отправленные в отпуск сотрудники получат заработную плату в полном объеме.
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