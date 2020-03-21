Украинское издание о борьбе с коронавирусом в Азербайджане

Украинского издание nv.ua опубликовало статью депутата Верховной Рады Украины VIII созыва Борислава Березы "Борьба с коронавирусом. Как это делают в Азербайджане", передает Trend.

Борислав Береза отмечает, что каждый день приводит примеры, как реагирует руководство той или иной страны на эпидемию коронавируса.

"И сегодня расскажу о том, что делается в Азербайджане. Это то, что можно копировать и реализовывать в Украине. Я совершенно не идеализирую руководство Азербайджана, но вижу стратегию и системность в их работе. В Азербайджане создан специальный Фонд и утвержден порядок формирования и использования его средств для поддержки борьбы с коронавирусом. Прописано все, куда пойдут средства", - подчеркивает автор.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе COVİD-19.

"К месячной (тарифной) зарплате работников государственных медицинских учреждений за работу в условиях, связанных с новой коронавирусной инфекцией, начислена срочная надбавка в 3−5-кратном размере. Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Кабинету министров миллиард манатов (более 588,2 млн долларов США) на борьбу с последствиями коронавируса. Деньги выделяются отраслям и субъектам, предположительно пострадавшим от пандемии — юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. В Азербайджане в настоящее время действуют временные ограничения на функционирование ресторанов, кафе, баров. Организованы тесты на коронавирус на дому. Бесплатно", - пишет Борислав Береза.

Автор отмечает, что в связи с быстрым распространением коронавируса в мире и его появлением в соседних странах, в Азербайджане развернуты спецлаборатории по борьбе с COVID-19.

"Кроме того, развернуты ​​мобильные лаборатории, которые в случае каких-либо подозрений на вирус могут быстро выехать в любую часть Азербайджана и провести экстренное обследование. Кроме того, в рамках переориентирования бизнеса в Азербайджане открываются предприятия по производству медицинских масок. Делается это при поддержке государства. А еще на днях Азербайджан, улучшив свою позицию на 16 пунктов, занял 44 место в рейтинге «Фонда наследия» США (The Heritage Foundation) по «Индексу экономической свободы». Украина на 147 месте. Между Гамбией, Аргентиной и Микронезией. Это тоже часть государственной политики и возможность наполнять бюджет, чтоб тратить затем деньги на борьбу с коронавирусом", - пишет Береза.

Депутат Верховной Рады Украины подчеркивает, что есть еще целый комплекс мер, который в ближайшие дни будет утвержден и начнет реализоваться.

"От налоговых каникул до спецобеспечения учителей на период эпидемии коронавируса. Все это показывает системный подход к решению проблемы. Азербайджанцы просто готовятся к выживанию и государство готово им его обеспечить. И этому надо учиться нашей власти",- подчеркивает автор.