34 гражданина Азербайджана отправлены из Москвы в Баку (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье 34 гражданина Азербайджана отправлены в Баку из международного аэропорта Шереметьево имени А.С.Пушкина Москвы самолетом российской авиакомпании "Аэрофлот".

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России, это стало возможным благодаря вмешательству посольства и руководства ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Также сообщается, что в связи с известной ситуацией вопрос отправки наших соотечественников на родину находится под строгим контролем посольства. Посольство сотрудничает с представительством AZAL в России.

Просим соотечественников, желающих посетить Азербайджан, позвонить по "горячим линиям" посольства (+7977 442 2954, +7977 442 2964) или в представительство "AZAL" в Москве (+7499 243 3302, +7499 243 3307, +7495 660 1777).