Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend подключились к борьбе с пандемией коронавируса
БАКУ /Trend/ - Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend присоединились к мерам, осуществляемым в нашей стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).
Одни из ведущих СМИ Азербайджана перечислили по 50 тысяч манатов каждое в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.
Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend с гордостью поддерживают меры, предпринимаемые государством, исходя из обязательств по корпоративной социальной ответственности.
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Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend подключились к борьбе с пандемией коронавируса
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