Еще четыре азербайджанские компании перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева принимаются комплексные и целенаправленные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.
Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты, компании AzNest, Avalon 12, Lotus Co и Aqrikon, участвующие в проектах, направленных на оказание социальной поддержки гражданам из уязвимых групп, также присоединились к мерам, осуществляемым в стране в этом направлении.
Каждая из четырех компаний выделила по 25 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом главы государства.
(Текст: Али Гасымов)
Лента новостей
Мы победим коронавирус этот! Солист Большого театра Эльчин Азизов представил оригинальное стихотворение (ВИДЕО)
Центральный банк расширил возможности перевода пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend подключились к борьбе с пандемией коронавируса
Служба госбезопасности Азербайджана перечислила 800 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом