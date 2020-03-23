ИВ: В Баку усилены меры по дезинфекции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением руководства страны Исполнительная власть Баку усилила неотложные меры по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ.

Согласно информации, коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

Различные коммунальные службы столицы, используя специальные дезинфицирующие средства, проводят дезинфекцию во дворах жилых домов, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и на других участках. Ежедневно с 06:00 до 08:00 и с 21:00 до 23:00 специальная коммунальная техника дезинфицирует улицы и проспекты города.

В мэрии также сказали, что уже на протяжении месяца проводятся профилактические и дезинфекционные работы в более чем 11 400 жилых зданиях, на территориях, находящихся на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Баку, и интервалы между проводимыми работами значительно сократились.

Вместе с тем отмечается, что в Баку имеется более 2000 кооперативных зданий и жилых комплексов. Жильцы кооперативных зданий, находящихся в особой и коллективной собственности, должны самоорганизоваться и принять активное участие в работах по дезинфекции своих домов. В мэрии города отметили, что коммунальные службы оказывают им в этом помощь, и готовы оказывать ее и дальше.

Исполнительная власть города Баку призывает горожан тщательно соблюдать предписания Оперативного штаба при Кабмине в связи с предотвращением угрозы распространения коронавируса, а также элементарные правила гигиены и санитарии.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)