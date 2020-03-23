Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО)

Общество 23 марта 2020 14:13 (UTC+04:00)
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО)

БАКУ/Trend - По случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с инфекцией коронавируса (COVİD-19), лидирующий мобильный оператор страны «Azercell Telekom», оказал поддержку группе людей, нуждающихся в особом внимании и заботе общества, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, исходя из своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, компания Azercell в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» («Regional İnkişaf» İctimai Birliyi) организовала раздачу наборов продовольственных товаров для 5728 малоимущих семей города Баку, где член семьи является инвалидом 1-ой группы и получает социальное пособие согласно списку Министерства Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики.

Посылки были доставлены адресатам со стороны ООО «Азерпочт» Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики.

Эта инициатива, осуществляемая Azercell и Общественным Объединением «Региональное Развитие», направлена на улучшение социального благосостояния уязвимых слоев населения, а также на поддержку мер социальной изоляции государства в области профилактики распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

ООО «Azercell Telekom» и Общественное Объединение «Региональное Развитие», намерены и впредь осуществлять подобные благотворительные инициативы.

Для получения дополнительной информации следует обращаться по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Image
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell оказал поддержку 5728-и малоимущим семьям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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