Минкультуры Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.
Как отмечается, в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом будут перечислены 100 тысяч манатов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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