Минкультуры Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Как отмечается, в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом будут перечислены 100 тысяч манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)