В Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане в больницах особого режима под наблюдением врачей находится 61 человек с активным коронавирусом, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, остальные чувствуют себя нормально, их самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов предпринимаются необходимые меры.

Случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, приехавших из-за рубежа, и по фактам заражения друг друга внутри страны. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, каждый должен тщательно соблюдать правила гигиены, строго придерживаться требований и рекомендаций ВОЗ, Оперативного штаба при Кабмине. Граждане должны придерживаться мер самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости, свести до минимума контакты с другими людьми, не посещать места массового скопления людей.

(Текст: Кямаля Сеидова)