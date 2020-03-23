Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к азербайджанцам за рубежом

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса большинство международных полетов в мире приостановлено, межгосударственные границы закрыты, страны перешли на особый карантин и режим чрезвычайной ситуации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В результате сотни тысяч пассажиров по всему миру вынуждены были остаться в различных странах, говорится в сообщении.

В практике большинства стран мира, в том числе, западноевропейских государств, возвращение на родину граждан, в случае если они не были отправлены в командировку государством, и которые несмотря на предупреждение, по личным соображениям отправились в поездку, приняли решение об учебе в другой стране, считается их личной ответственностью, и осуществляется за личный счет. Азербайджан, выступая из принципа заботы о своих гражданах, за счет государства вернул специальными чартерными рейсами AZAL и другими транспортными средствами около 10 тысяч граждан Азербайджана, находившихся в Иране, Италии, Турции, Венгрии, Беларуси, России и других странах. В целях предотвращения угрозы распространения вируса COVİD-19 эти граждане проходят медицинское обследование и за государственный счет находятся в режиме особого карантина 14-21 день.