Сотрудники администрации Президента перечислили свои заработные платы Фонду поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, работники руководящих постов администрации, Управления делами и секретариата первого вице-президента Азербайджана перечислили месячные зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, передает Trend.

Отметим, что средства, собранные в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, будут направлены на формирование медицинских учреждений особого режима, укрепление материально-технической сферы, а также другие мероприятия, осуществляемые в нашей стране в сфере борьбы с коронавирусом.

Из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Фонду поддержки борьбы с коронавирусом первоначально было выделено 20 миллионов манатов, президент Азербайджана также пожертвовал Фонду годовую заработную плату.

В то же время различные компании, структуры, физические и юридические лица, действующие в Азербайджане, осуществляют добровольные переводы в Фонд.