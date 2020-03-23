В Азербайджане вводится особый режим карантина - Оперативный штаб (Версия 2)

Общество 23 марта 2020 21:19 (UTC+04:00)
В Азербайджане вводится особый режим карантина - Оперативный штаб (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 20:23)

БАКУ /Trend/ - 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.

Как передает Trend, на заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно условиям особого режима:

- запрещается лицам старше 65 лет выходить из дома. Одиноким людям данной категории поречено обеспечить оказание социальных услуг согласно законодательству;

- ограничивается въезд-выезд из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района (исключение составляют автомобили особого назначения, в том числе кареты скорой медицинской помощи, машины аварийной и спасательных служб, а также автомобили, занимающиеся грузоперевозками);

- вне зависимости от форм собственности приостанавилваются пассажировозки между районами и городами;

- соответствующим ведомствам поручено обеспечить возращение на родину чартерными рейсами находящихся за рубежом граждан АР с условием их размещения на принудительный карантин сроком от 14 до 21 дней в рамках определенного графика. При этом следует отдавать предпочтение семьям с малолетними детьми, пожилым, лицам, нуждающимся в медицинской помощи, и женщинам;

- Бакинскому транспортному агентству следует внедрить специальную линию экспресс-автобусов, которые будут курсировать по маршруту между станциями метро с 6:00 до 22:00. Пассажирам рекомендуется свести к минимуму использование метро и отдавать предпочтение наземным видам транспорта;

- запрещается собираться группами более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и т.д.

- гражданам рекомендуется держать дистанцию в два метра;

- в предприятиях общественного питания вводится новый режим работы - с 12:00 до 15:00, доставка на дом осуществляется без ограничений по времени;

- приостанавливается деятельность всех торговых центров (исключение составляют супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки, которые там расположены);

- соответствующим ведомствам поручено обеспечить работу продуктовых магазинов, аптек и других жизненно важных объектов.

Контроль за исполнением требований Особого режима карантина поручен министерству внутренних дел.

Оперативный штаб при Кабинете министров призывает население оставаться дома, соблюдать условия самоизоляции, при обнаружении симптомов коронавируса звонить 103 или на горячую линию 1542.

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