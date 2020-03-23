Проходит брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров - Прямая трансляция
Баку /Trend/ - В Азербайджане с 00:00 24 марта до 20 апреля объявлен особый режим карантина.
В настоящее время проходит брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров, в ходе которого объясняются правила карантина.
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