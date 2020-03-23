В Азербайджане медработники старше 65 лет продолжат свою деятельность - замминистра здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Медицинские работники старше 65 лет продолжат выполнять свои должностные обязанности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на брифинге в связи с ситуацией по распространению коронавируса сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, для предотвращения распространения коронавируса в первую очередь следует соблюдать правила личной гигиены, меры по социальной изоляции.

"Считаю, что граждане должны соблюдать соответствующие правила. Случаи заражения наблюдаются уже и внутри страны", - сказал Виктор Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)