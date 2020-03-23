БАКУ /Trend/ - Трое из зараженных коронавирусом в Азербайджане младше 18 лет..

Об этом на брифинге в связи с коронавирусом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, состояние каждого из пациентов нормальное и у них нет проблем со здоровьем.

Гасымов также отметил, что в ближайшее время их отпустят домой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)