Оперативный штаб о зарегистрированных в районах гражданах Азербайджана, работающих в Баку

БАКУ /Trend/ - Если лица, зарегистрированные в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, выехали за пределы вышеназванных населенных пунктов до применения ограничения, то они смогут свободно вернуться обратно.

Как передает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в таком же порядке люди, зарегистрированные в Нахчыване, в настоящее время находящиеся в Баку, смогут беспрепятственно вернуться обратно.

"В связи с этим никаких проблем нет. Въезд в столицу зарегистрированных в районах Азербайджана граждан, работающих в Баку, будет регулироваться сотрудниками МВД на местах. Гражданам не стоит тревожиться, все вопросы будут решаться в их пользу. Если зарегистрированное в районе лицо работает в Баку и обязательно должно быть на работе, то естественно, такие вопросы будут решаться в пользу граждан", - сказал Мамедов.

Напомним, что в ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса COVİD-19, с целью защиты здоровья населения, недопущения его распространения в стране, пресечения возможных последствий, вызванных инфекцией, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" с 00:00 24 марта по 20 апреля в Азербайджане объявлен особый режим карантина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)