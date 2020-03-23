Конституционный суд присоединился к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджанской Республики присоединился к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом (COVİD-19).
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Конституционного суда.
В сообщении говорится, что судьи Конституционного суда и ответственные сотрудники Аппарата, поддерживая превентивные и профилактические меры безопасности, осуществляемые государством по охране здоровья населения в Азербайджанской Республике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), а также борьбе с ней, приняли решение о перечислении 100 тыс. манатов из счета заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
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