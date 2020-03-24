Отныне с помощью «Мобильной оплаты» Azercell можно сделать пожертвование в Фонд Поддержки Борьбы с коронавирусом!

БАКУ /Trend/ - «Azercell Telekom» предлагает новые возможности для поддержки экономики страны и мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в нынешней критической глобальной ситуации. С 24-го марта 2020-го года абоненты компании получили возможность осуществлять денежные пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом посредством услуги «Мобильная оплата». Пожертвование можно сделать непосредственно с баланса номера, вводя желаемую сумму через многофункциональное мобильное приложение «Kabinetim», которое поддерживает операционные системы iOS и Android. Операция производится без взимания комиссий за услугу. Раз в день собранная сумма будет перечисляться на банковский счет Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом.

Проект реализован «Azercell Telekom» в сотрудничестве с Информационно-Вычислительным Центром (ИВЦ) Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджана и PASHABANK.

Отметим, что “Azercell Telekom”, в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, выделил 2 миллиона манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом, созданный для предотвращения распространения этого заболевания в нашей стране и обеспечения финансовой поддержки мерам, направленным на борьбу с ним. Azercell является первым мобильным оператором, обеспечившим бесплатные звонки на горячую линию Государственного Агентства по Обязательному Медицинскому

Страхованию (1542). Оператор также пополнил баланс своих абонентов, находящихся в настоящее время в странах с ограниченными транспортными связями с Азербайджаном и пользующихся услугами роуминга на сумму 50 AZN. Помимо этого, по случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19), компания Azercell Telekom в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» оказал поддержку 5728 малоимущим семьям города Баку и организовала раздачу наборов продовольственных товаров.

Каждое пожертвование вносит значительный вклад в безопасность страны и мира. Вместе мы – сила!