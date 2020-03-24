Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет

Общество 24 марта 2020 23:06 (UTC+04:00)
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет

БАКУ /Trend/ - С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане применяются меры социальной изоляции, а также ограничения.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, с 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля был объявлен особый режим карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий.

В течение этого периода, помимо других необходимых мер, лицам старше 65 лет запрещается покидать свои дома. Контроль за исполнением требований особого режима карантина поручен министерству внутренних дел. Полицейские наряды, назначенные в целях исполнения данного указания, провели наблюдения на территории столицы.

Cообщается, что в рамках соответствующих мер в парках и аллеях полиция провела профилактические беседы с жителями Баку старше 65 лет. Они были проинформированы о соответствующем решении Кабинета министров и предупреждены о том, чтобы не выходить из своих домов во время особого режима карантина как для защиты своего здоровья, так и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в обществе.

После этого полиция сопроводила их по своим адресам.

Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Image
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет - Gallery Thumbnail
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