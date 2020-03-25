Заказать блюда KFC в Баку можно навынос или с помощью доставки Hungry.az

25 марта, 2020 г., Баку: В связи с текущей эпидемиологической ситуацией рестораны KFC последовали рекомендации правительства и с 24.03 ограничили время работы ресторанов в Баку с 12:00 до 15:00, при этом заказать блюда KFC можно навынос согласно графику работы ресторана или с помощью сервиса доставки Hungry.az до 01:00 ночи.

В связи с возросшим спросом на онлайн-заказы KFC сделал все возможное, чтобы партнер по доставке Hungry.az, был к этому готов. Партнеры ориентируются на доставку в кратчайшие сроки - 30 минут. Заказать можно все основные позиции меню KFC и бутилированные напитки, исключения – салаты, милкшейки, мороженое и десерты с мороженым, и разливные напитки.

В связи с развитием ситуации по коронавирусу в Азербайджане и мире сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC усилила меры, направленные на обеспечение безопасности гостей и сотрудников в своих ресторанах в Азербайджане. Так, увеличен запас дезинфицирующих средств в каждом ресторане - он рассчитан минимум на месяц и при необходимости своевременно пополняется. KFC усилил и без того строгие правила гигиены для сотрудников, повысив частоту мытья рук и обработки их антибактериальными средствами.

Справка:

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), – международный ресторанный бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сегодня KFC по-прежнему следует формуле успеха, созданной полковником Сандерсом, – курица панируется и готовится вручную специально обученными поварами более чем в 23 000 ресторанах KFC в 140 странах мира.