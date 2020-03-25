В Азербайджане одиноким лицам старше 65 лет стали оказываться соцуслуги на дому
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в настоящее время ежедневно свыше 10 тысячам одиноких лиц старше 65 лет оказываются социальные услуги на дому, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
По поручению Президента Ильхама Алиева минтруда мобилизовало всех работников социальных услуг, и в режиме усиленной работы одиноким лицам старше 65 лет ежедневно стали оказываться социальные услуги на дому.
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