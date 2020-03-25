Известный турецкий блогер поблагодарила Азербайджан за сына (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Известный кулинар и блогер Суна Кязымоглу обратилась через социальные сети с призывом Evdə qal («оставайся дома»), сообщает в среду Trend.

Сказав, что, как и все, находится дома, блогер уточнила, что проводит четвертый день карантина с семьей: «Мой сын учится в Нью-Йорке, но прилетел в Азербайджан. Сейчас он на карантине. Мы каждый день говорим по телефону и он доволен. В настоящее время все пассажиры самолета, которым он летел, находятся на карантине в отеле. Каждый день им измеряют температуру, регулярно кормят. По его словам, там прекрасный уход. Хочу поблагодарить Азербайджан за такое внимание и заботу. Сын будет рядом с нами, если результаты тестов окажутся негативными. Азербайджан с самого начала и за короткое время сумел предпринять все необходимые меры. Могу сказать, что это одна из тех стран, которые достигли лучших результатов в этом плане. Поэтому я спокойна, чего и всем желаю. Прошу каждого – оставайтесь дома. Мы должны думать не только о себе, но и об окружающих. Очень скучаю по сыну, но ради здоровья всех я согласна некоторое время находиться вдали от него».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)