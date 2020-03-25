В Азербайджане одиноким лицам старше 65 лет стали оказываться соцуслуги на дому (версия 2)
Первая версия в 14:09
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в настоящее время ежедневно свыше 10 тысячам одиноких лиц старше 65 лет оказываются социальные услуги на дому, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
По поручению Президента Ильхама Алиева министерство труда и социальной защиты мобилизовало всех работников социальных услуг, и в режиме усиленной работы одиноким лицам старше 65 лет ежедневно стали оказываться социальные услуги на дому.
Им оказываются услуги по ведению домашнего хозяйства, по доставке основных товаров и продуктов, лекарственных средств, коммунальным выплатам.
Услуги оказывают волонтеры DOST и ASAN, YAP, а также студенческо-добровольческой программы Bir министерства образования и объединения SƏLİS Центра развития и карьеры молодежи при Фонде молодежи.
Социальная акция Böyüklərimizi qoruyaq!, инициированная ОАО Azərmaş, в рамках которой им оказываются социальные услуги на дому, оказывает важную поддержку пожилым людям.
В рамках акции выделено 100 автомобилей и водителей, которые оказывают бесплатные услуги такси.
Поддержку оказывают и МЧС , и ООО Azərpoçt.
Работники социальных услуг, волонтеры и водители обеспечены необходимыми защитными средствами, и услуги оказываются с соблюдением установленной дистанции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)