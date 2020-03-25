В Азербайджане одиноким лицам старше 65 лет стали оказываться соцуслуги на дому (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в настоящее время ежедневно свыше 10 тысячам одиноких лиц старше 65 лет оказываются социальные услуги на дому, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По поручению Президента Ильхама Алиева министерство труда и социальной защиты мобилизовало всех работников социальных услуг, и в режиме усиленной работы одиноким лицам старше 65 лет ежедневно стали оказываться социальные услуги на дому.

Им оказываются услуги по ведению домашнего хозяйства, по доставке основных товаров и продуктов, лекарственных средств, коммунальным выплатам.

Услуги оказывают волонтеры DOST и ASAN, YAP, а также студенческо-добровольческой программы Bir министерства образования и объединения SƏLİS Центра развития и карьеры молодежи при Фонде молодежи.

Социальная акция Böyüklərimizi qoruyaq!, инициированная ОАО Azərmaş, в рамках которой им оказываются социальные услуги на дому, оказывает важную поддержку пожилым людям.

В рамках акции выделено 100 автомобилей и водителей, которые оказывают бесплатные услуги такси.

Поддержку оказывают и МЧС , и ООО Azərpoçt.

Работники социальных услуг, волонтеры и водители обеспечены необходимыми защитными средствами, и услуги оказываются с соблюдением установленной дистанции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)